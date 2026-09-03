Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Hüseyin Yıldız, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlı U.M.’nin 5 Ağustos 2026 tarihinde Lefkoşa Ortaköy’de faaliyet gösteren bir şirkette çalıştığı sırada, iş yerine ait Haspolat’taki depoya teslim etmesi gereken bin 200 dolar değerindeki 10 metre 500’lük bakır kabloları teslim etmeyerek çaldığını söyledi.

OLAY 1 EYLÜL’DE POLİSİN BİLGİSİNE GELDİ

Polis, olayın 1 Eylül 2026 tarihinde bilgilerine geldiğini, zanlının ise 2 Eylül’de tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını belirten polis, alınması gereken ifadelerin bulunduğunu ve sirkat edildiği iddia edilen malzemelerin akıbetinin araştırılacağını ifade etti.

Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi amacıyla zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı U.M.’nin bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.