İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü ve beraberinde İŞAD İstanbul Temsilcisi Fevzi Uzel ve beraberindeki heyet İstanbul’da çeşitli temaslarda bulunarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yatırımcıları ile bir araya gelerek yatırım iklimi ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Bu çerçevede İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın ziyaret edildi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Eğitim alanında yatırımda yanı sıra birçok yatırım alanlarında yer alan Aydın ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Ekosistem değerlendirildi. Ziyaret sonrasında İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü Prof.Dr.Mustafa Aydın’a Onursal Üye Şiltini taktimde bulundu.