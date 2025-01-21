Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) İstanbul temasları çerçevesinde Bölgesel ve sektörel iş dünyası temsil örgütlerinin çatı kuruluşu olan Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), gönüllülük esasına göre kurulmuş bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilcisi olan İŞAD 2015 yılında TÜRKONFED International, 4 kurucu üyelerinden biri olarak bugüne TÜRKONFED International, Türkiye’nin gönüllülük ve bağımsızlık esasına dayalı olarak örgütlenen 31 federasyon, 365’ten fazla dernek ve 100 binden fazla iş insanı aracılığıyla Türkiye’nin tarım ve kamu dışı istihdamının %55’ini, enerji hariç, dış ticaretininse %83’ünü gerçekleştiren Türk İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) ilk ve tek uluslararası federasyonudur. 93 ülkeyle yer alan derneklerle yapılan TÜRKONFED genel merkezinde istişarelerde bulunarak üye ülkelerle ekonomik birliktelikler ve yol haritaları görüşüldü.

Toplantı sonrası tarihi Pera Palace Otelde yapılan resepsiyon ile sona eren toplantı birçok işbirlikleri ve yatırım programları görüşüldü.

Resepsiyon sonrası İŞAD Başkanı Enver Mamülcü ve İŞAD İstanbul Temsilcisi Fevzi Uzel TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez Ve TÜRKONFED International Başkanı Burak Pehlivan’a İŞAD Onursal Üyelik şilti taktim ettiler Toplantıya TÜRKONFED International, yeni üyesi kardeş derneğimiz Kıbrıs Türk Genç İş İnsanları Derneği de katılımda bulundu.