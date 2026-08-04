İŞAD Turizm Geliştirme Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden turistik amaçla KKTC'ye giriş yapan tüm tur araçlarında, yetkili bir seyahat acentesi organizasyonu ile Kıbrıs Türk Rehberler Birliği kokartına sahip yasal turist rehberinin bulunmasının yasa gereği zorunlu olduğu hatırlatıldı. Ancak bu hükmün uzun yıllardır etkin şekilde uygulanmadığı ifade edildi.

Açıklamada, taleplerinin yeni bir yasa çıkarılması olmadığı vurgulanarak, "Talebimiz yalnızca mevcut hukukun uygulanmasıdır." denildi.

İŞAD, söz konusu uygulamanın hayata geçirilmesi için uzun ve karmaşık bir sürece ihtiyaç bulunmadığını belirterek, Turizm Bakanlığı'nın sınır kapılarında görev yapan turizm personeli ile polis teşkilatına göndereceği resmi bir talimatın mevcut yasal düzenlemenin uygulanmasını sağlayacağını kaydetti.

Açıklamada, lisanslı turist rehberi bulundurma uygulamasının yalnızca KKTC'de değil, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi başta olmak üzere birçok ülkede de yasal zorunluluk olduğu ifade edildi. Bunun amacının kültürel mirasın doğru aktarılması, hizmet kalitesinin korunması ve ziyaretçilerin doğru bilgilendirilmesi olduğu belirtildi.

Mevcut yasanın uygulanmamasının haksız rekabet yarattığına dikkat çekilen açıklamada, bunun yanı sıra ülkeye gelen ziyaretçilere KKTC hakkında tek taraflı, gerçeği yansıtmayan ve zaman zaman ayrıştırıcı söylemlerin aktarılmasına da zemin hazırladığı savunuldu. Kıbrıs Türk rehberlerinin turlarda yer almasının, ziyaretçilerin ülkenin tarihi, kültürü ve Kıbrıs Türk halkının bakış açısını daha doğru ve dengeli şekilde öğrenmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

İŞAD, mevcut mevzuatın uygulanmasının kayıt dışılığı önleyeceğini, haksız rekabeti ortadan kaldıracağını, yasal çalışan turist rehberleri ile seyahat acentelerini koruyacağını, ülkenin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin doğru tanıtılmasına katkı sağlayacağını, turizmde hizmet kalitesini yükselteceğini ve KKTC'nin uluslararası ziyaretçilere daha doğru anlatılmasına imkan vereceğini belirtti.

Açıklamanın sonunda Turizm Bakanlığı'na çağrıda bulunan İŞAD, devletin görevinin yalnızca yasa yapmak değil, yürürlükteki yasaları eksiksiz uygulamak olduğunu vurgulayarak, sınır kapılarında görev yapan ilgili personele gerekli talimatın gecikmeksizin verilmesini istedi. "Yeni bir düzenleme istemiyoruz. Sadece 2004 yılından beri yürürlükte bulunan yasanın uygulanmasını istiyoruz." ifadelerine yer verildi.