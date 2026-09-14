Gündem Kıbrıs Özel Haber

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaşanan gemi faciasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mamülcü, “Ben bu olayı kaza olarak nitelendirmiyorum. Çünkü büyük bir cinayet işlenmiştir. Bilerek ve isteyerek, çok kusurlu bir durum olduğu aşikardır. Geminin durumu, mürettebatı, kullananları, limanın durumdan kadar meteorolojiye kadar nereden tutarsanız tutun bu konuda elinizde kalıyor. İllaki bir şeyleri düzeltmek için hayatların mı kaybolması gerekiyor? Bu olayın baş sorumlusu ilgili bakanlıktır ve yine yönetim en başında olandır. Daha önce 2003 ve 2007’de benzer kazalar meydana gelmesine rağmen muhalefetin dahi bu konularda hiçbir çare üretmediği ve katkı koymadığı ortadadır. Muhalefette hükümette sınıfta kalmıştır. Bu kazaya neden olan firma da çok büyük bir cinayete teşebbüsü olmuştur” dedi.

Konuşmasının devamında Mamülcü, “Sürecin en başından bu yana konuyu yakından takip eden, sürekli bilgi alan ve limandaki ailelere yardım elini uzatan bir derneğiz. İŞAD hem kendisine bağlı olan gemisini olay meydana geldiğinde denize çıkartarak 12 kişiyi kurtarmıştır, yiyecek, içecek ve barınma desteği vermiştir. Bundan sonraki süreçte ise ailelere ve hayatta kalan kazazedelere de dava süreçlerinde yer alması için bir program oluşturduk. Ailelerin hukuksal mücadelesini sürdürebilmesi için hukuksal bir şema oluşturduk. Şu an 35 avukatımız bedelsiz olarak bu davaları yürütmek için eğitime başlayacak ve bu davalarda görev alacaklar. Bu çok meşakkatli, uzun ve maliyetli bir süreç olacak. Bunun maliyetini Barolar Birliği ve İŞAD olarak biz üstleniyoruz. Çeşitli formülasyonlarda da devletin vereceği bazı muafiyetleri kullandırmak için Bakanlar Kurulu’ndan da zaman zaman yardım isteyeceğiz. Bununla ilgili gelişecek süreçte ailelerin yanında insaniyet namına yer alacağız. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için dünyada nasıl bir sistem varsa burada yapılması gerekiyor. Ne zaman Girne’deki ve Mağusa’daki limana gitsem insanlık dışı görüntüler söz konusudur” ifadelerini kullandı.

“Daha onurlu adım atabilirdi”

Erhan Arıklı’nın görevden alınması, yaptığı açıklamalar ve hükümetten çekilmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Mamülcü, “Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı olan Limanlar Dairesi’nin içinde bulunduğu durum çok sıkıntılıdır. Gemi kaptanının sertifikası, katamaranın sefere uygun olup olmadığının tartışılması ve diğer koşullar ortadadır. Ulaştırma Bakanı bu sorumluluğu almadı. İlk gün istifa etmesi gerekirdi. Kimse giden canları geri getiremez ama daha onurlu adım atabilirdi. Her gün ailelerle birlikteyiz. Bir gün oraya gelmedi” eleştirisinde bulundu.

Mamülcü, “Biz bundan sonraki süreçte liyakatli insanların göreve gelmesi lazım. Altyapımızı, yollarımızı ve sistemlerimizi kara, hava ve deniz taşımacılığında güçlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Karma oyun kaldırılması ve iki seçimin bir arada yapılması: İyi bir karar oldu

Karma oyun kaldırılması ve iki seçimin 6 Aralık tarihinde birlikte yapılması hakkında değerlendirmelerde bulunan Mamülcü, “Karma oyun kalkması istikrarın sağlanması, akıllarda soru işaretinin kalmaması ve net bir seçim sisteminin olması açısından önemlidir. İki seçimin aynı tarihte olması konusunda ise seçimlerle ilgili para değil zaman kaybetmeme açısından önemlidir. 6Aralık’ta iki seçimin bir arada yapılması ve karma oyun kalkması gerçekten iyi bir karar oldu. İnsanların seçimde daha net karar vermesini sağlayacaktır ve net bir seçim sistemini getirdi.