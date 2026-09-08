TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ve Genel Sekreter Redif Ekinci, İŞAD Başkanı Enver Mamülcü ve beraberindeki heyetle TDP Lefkoşa İlçe Binası’nda bir araya geldi.

Görüşmede, dünyada hızla ilerleyen dijital dönüşüm karşısında Kıbrıs Türk toplumunun ihtiyaçları, kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi ve teknolojinin ekonomik yaşam ile iş dünyasında daha etkin kullanılmasının önemi değerlendirildi.

Çeler: Dijitalleşme artık bir tercih değil, zorunluluktur

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, dijitalleşmenin yalnızca teknolojik bir yenilenme olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, kamu yönetiminden ekonomiye kadar birçok alanda dönüşüme ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.

Dijital altyapının güçlendirilmesinin hem yurttaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağını hem de iş dünyasının karşılaştığı bürokratik süreçlerin azaltılmasına katkı sağlayacağını belirten Çeler, dijitalleşmenin planlı ve bütünlüklü bir devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Çeler, “Dijitalleşme artık bir tercih değil, çağın gerektirdiği bir zorunluluktur. İnsanların zamanını bürokraside tüketmeyen, iş dünyasının önünü açan ve yurttaşın kamu hizmetlerine daha hızlı ulaşabildiği bir yapı kurmak zorundayız” dedi.

Ekinci: Dijital dönüşüm şeffaf ve denetlenebilir bir devletin de anahtarıdır

TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci ise dijitalleşmenin TDP’nin kamu yönetimine ilişkin temel politika başlıklarından biri olduğunu belirterek, dijital dönüşümün yalnızca işlemleri internet ortamına taşımaktan ibaret olmadığını vurguladı.

Kamuda dijitalleşmenin bürokrasinin azaltılmasının yanı sıra şeffaflık ve denetlenebilirliğin güçlendirilmesi açısından da önemli olduğunu ifade eden Ekinci, “Dijital dönüşümü yalnızca teknolojik bir mesele olarak görmüyoruz. Daha hızlı çalışan, yurttaşın işini kolaylaştıran, aynı zamanda daha şeffaf ve denetlenebilir bir kamu yapısının önemli araçlarından biri olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Ekinci, ekonomik hayatın önünü açabilmek için kamunun teknolojik dönüşümünün özel sektörün ihtiyaçlarıyla birlikte değerlendirilmesi ve süreçlerin öngörülebilir hale getirilmesi gerektiğini belirtti.