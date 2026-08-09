Rum motosikletlilerin, 1996’da Derinya’da çıkardığı sınır olayları sırasında ölen Tasos İsak ve Solomos Solomu için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis himayesinde Paralimni’de dün akşam düzenlenen anma töreninde Rum AB milletvekili Fidias Panayotu’nun kıyafeti eleştirilere neden oldu.

Philenews ve diğer internet gazetelerine göre, Panayotu anma törenine beyaz şort ve beyaz gömlekle katıldı. Sosyal medyada, protokol sırasında oturan Panayotu’nun kıyafet seçiminin, "etkinliğin ciddiyetiyle bağdaşmadığı ve saygısızlık olduğu" yorumlarını içeren eleştiri paylaşımları yapıldı.

Anma töreninde konuşan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Rum yönetiminin İsak ve Solomu’nun “ölümünden sorumlu olanlar hakkında çıkartılan tutuklama emirlerinin icrası için çabaların yoğunlaştırılacağı” sözünü verdi.