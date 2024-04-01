Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, BRT’ye konuşarak son durumu değerlendirdi.

Karakaya ve Esendağlı, Gazi Üniversitesi Bilirkişi Raporu’na dayanarak, Efe Bozkurt ve Halil Bağcı’nın tahliye edilmesini değerlendirdi.

Karakaya, “Gazi Üniversitesi bilirkişi raporu tam bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Yanlış bir rapor ortaya çıkmıştır. Bu binaya nasıl izin verilir? herkes sudan çıkmış ak kaşık. Alel acele, 26 Nisan’daki davayı beklemeden tahliye kararı anlamsızdır. Çok öfkeli ve üzüntülüyüz” dedi.

Karakaya, “ Hukukçularımızla değerlendirme yapıyoruz. Biz bu suçu ispatlayacağız. Er ya da geç adalet yerini bulacak. Efe Bozkurt, Halil Bağcı istediği kadar tahliye alsın. Suçları mahkemede ortaya çıkacak” diye konuştu.

Adalet istediklerini belirten Karakaya, “ Rapora itiraz edeceğiz. Yarın da detaylı basın açıklaması yapacağız. Herkesin yanımızda olmaya devam etmesini istiyoruz. Katillerin tahliye edilmesini kabul etmiyoruz. Bu dava emsal dava olacaktır.” diye ekledi.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı da “Bir suçsuzluk kararı değildir. Beraat etmiş değiller. Ancak karardan endişeliyiz. Hukukçularımız, Gazi Üniversitesi Bilirkişi raporunun, çala kalem hazırlanmış, mahkemenin sorularına cevap vermeyen, önemli konularda, hiç bir şey söylemediğini mütalaa etmiştir. İtiraz edilecek” dedi.

Tahliye kararına karşı itirazların değerlendirildiğini ifade eden Esendağlı, “Gittiğimiz yolun, taşlı bir yol olduğu gerçeğini bizlere bir kez daha göstermiştir. Farklı bir coğrafyada farklı bir mücadele veriyoruz. Raporun eksikliği var. Mahkeme ara kararlar verecektir. Yeni bilirkişi raporu istenebilir. Mahkeme değerlendirmesini yapacaktır.” şeklinde konuştu.