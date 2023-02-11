İzcan Nuluöz'ün vefatını, annesi Feriha Yiğittürk, sosyal medya hesabından duyurdu.

Yiğittürk, oğlunun acı haberini şu sözlerle paylaştı:

Sen şampiyonsun oğlum… Hepiniz şampiyonlarımızsınız…

Meleğim, merhametlim, canımdan canım, İzcan’ım…

Efsaneleri oldunuz bu ülkenin, hep öyle kalacaksınız!

İnatla, ısrarla, inanarak, “anne şampiyon olmaya gidiyorum” demiştin.

Şampiyonumuzsun canım oğlum…

Evet annem…

Şampiyonsunuz…

Hepiniz birer şampiyonsunuz ve bir ülke, tüm Kıbrıs, size ağlıyor şimdi…

Seni asla unutmayacağız; nefes aldığım sürece benimle olacaksın…

Hepiniz, adlarınızla, gülüşlerinizle, sevinçlerinizle, anılarınızla bize nefes olacaksınız.

#izcanım