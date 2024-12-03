Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasında, yaklaşık 45 dakika ara ardından toplanan mahkeme heyeti, ara kararı açıkladı.

Tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin, 8 sanığın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasının devamına karar verildi.

Mahkemede bilirkişi raporuna ilişkin taleplerin reddi, kamu görevlileri ile ilgili soruşturmanın akıbetinin de sorulması karara bağlandı.

Başbakan Ünal Üstel, İsias Otel davasıyla ilgili açıklamasında, çocuklarını kaybetmenin derin acısını bir kez daha vurgulayarak, bu olayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilk kez bir davada birleştirdiğini ifade etti.

Adıyaman Adliye Sarayı önünde açıklama yapan Üstel, "Bu çocuklar bizim çocuklarımızdır, yavrularımızın acısını asla unutmayacağız. Bu acıyı unutmamak adına, buna sebep olanların yargılanması için Türkiye Cumhuriyeti adaletine sığınıyoruz” dedi.

Ayrıca, Üstel sanıkların tutukluluk halinin devam ettiğini ve 6. duruşmanın 24 Aralık’ta gerçekleştirileceğini belirtti.

RUŞEN KARAKAYA: İSİAS BİR EMSAL DAVA OLMALI

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, İsias Otel davası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Karakaya, 'Emsal dava' vurgusu yaparak mücadelelerinin ve taleplerinin net olduğunu ifade etti.

Karakaya, 6 Şubat depremlerinde İsias Otel'de hayatını kaybeden sevdikleri için adalet arayışlarının devam ettiğini belirtti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsias bir emsal dava olmalı ve tüm suçlular olası kast ile yargılanmalı. Aileler olarak hep birlikte emsal dava için mücadele veriyoruz. Mücadelemiz ve savaşımız bellidir. Biz sevdiklerimizi kaybettik. Ahlaksızlıkla yapılan binalar yüzünden kimse canından olmasın diye mücadele veriyoruz."

Adalet taleplerini yineleyen Karakaya, 24 Aralık'ta mücadelelerini sürdürmek için bir kez daha harekete geçeceklerini ifade etti. "Doğru adalet olası kast ile gelecek. Bizlere destek olduğunuz için teşekkür ederiz" diyerek kamuoyuna ve destek verenlere teşekkür etti.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasında, yaklaşık 45 dakika ara ardından toplanan mahkeme heyeti, ara kararı açıkladı.

Tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin, 8 sanığın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasının devamına karar verildi.

Mahkemede bilirkişi raporuna ilişkin taleplerin reddi, kamu görevlileri ile ilgili soruşturmanın akıbetinin de sorulması karara bağlandı.

ÜSTEL: “HEM BİR BAŞBAKAN HEM DE BİR BABA OLARAK BURADAYIM”

Başbakan Ünal Üstel, İsias duruşması sonrası yaptığı açıklamada, bu yargılamanın, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanacak doğal afetlerde böyle felaketlerin bir kere daha yaşanmaması adına bir örnek olacağını düşündüğünü belirtti.

Yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketinde 50 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de evlatlarını, Şampiyon Melekleri yitirdiğini ifade etti.

O günden bugüne verilen mücadeleye işaret eden Üstel, iktidarıyla muhalefetiyle duruşmaları yerinden takip ettiklerini anımsattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu davada bütünleştiğini tek yürek olduğunu kaydeden Üstel, “Bu çocuklar bizim ülkemizin çocuklarıdır. Bizim evlatlarımızdır, yavrularımızdır. Onların acısını unutmayacağız” şeklinde konuştu.

Bu acıya neden olanların yargılanması için Türkiye Cumhuriyeti adaletine sığındıklarını anlatan Üstel, bugünkü duruşmada da sanıkların tutukluluğunun devamına karar verildiğini belirtti. Sonraki duruşmanın iki gün sürebileceğini ve davanın o duruşmada sonuçlanabileceğini anlatan Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk halkı tarafından dört gözle beklenen cezanın verilmesi temennisini ifade etti.

“BU YARGILAMA, BİR ÖRNEK OLACAK”

Böylece en azından manen bir huzur bulunabileceğini anlatan Üstel, “Ama en önemlisi bu yargılama, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanacak doğal afetlerde böyle felaketlerin bir kere daha yaşanmaması adına bir örnek olur diye düşünüyorum” dedi.

Davayı hem bir başbakan hem de bir baba olarak takip ettiğini ifade eden Üstel, “Biz halkımızla, hukukçularımızla, siyasi partilerimizle burada olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz. Adalet tecelli edecek” diyen Üstel, 24 Aralık’ta herkesi manen rahatlatacak bir karar çıkacağı yönündeki umudunu ifade etti.

ESENDAĞLI

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, İsias davasının bugünkü duruşmasının ardından basına yaptığı açıklamada, mahkemede bugün önemli gelişmeler olduğunu söyledi.

Sabah mahkemenin açılmasıyla savcının esasa ilişkin kararını okuduğunu ifade eden Esendağlı, bunun savcının son icatlarından biri olduğunu, sanıklara çok ciddi kusurlar addetmesine rağmen, yargılamayı bilinçli taksir seviyesinde tutuğunu kaydetti.

Mütalaanın erken safhada geldiğini belirten Esendağlı, bilir kişi raporu hiç tartışılmadığı için bunun beklenmediğini söyledi.

Özellikle sanık avukatlarının mütalaaya cevap vermek için bir süreye ihtiyaçları olduğunu beyan etmeleri üzerine ailelerin avukatlarının da aynı süreyi talep ettiklerini ifade eden Esendağlı, aslında rapora ilişkin cevaplar için davanın erteleneceğinin sabah belli olduğunu aktardı.

“BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZLAR REDDEDİLDİ”

Mahkemenin ara kararında tutuklu sanıkların, tutukluluk hallerinin ve tutuksuz sanıkların durumunun devamına karar verdiğini ifade eden Esendağlı, bugünün en önemli kararlarından birinin de sanık avukatlarının bilirkişi raporuna itirazlarına yönelik tüm taleplerin reddedilmesi olduğunu vurguladı.

Esendağlı ayrıca, mahkemede kamu görevlilerinin akıbetinin başsavcılığa sorulmasının dair bir müzakere yazılmasına karar verildiğini de aktardı.

Mahkeme mazeretli avukatların mazeretini değerlendirirken önümüzdeki celsenin karar celsesi olabileceğine ilişkin bir uyarı yaptığını ifade eden Esendağlı, gelecek duruşmanın uzun bir duruşma olabileceği öngörülerek, duruşmanın iki günde bitirilebileceğinin açıklandığını kaydetti.

Esendağlı, “25 Aralık’ta bir karar açıklanır mı, karar sonraya mı bırakılır göreceğiz” dedi.

DURUŞMA 24 ARALIK'TA

Karar duruşması olabilecek duruşma, 24 aralık saat 10.00’a ertelendi. Bir sonraki dava iki günü aşmamak kaydıyla bitirilecek şekilde olacak.