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Bir saatlik aranın ardından duruşma kaldığı yerden, sanık avukatlarının savunmasından devam ediyor.

Mahkeme Başkanı taşkınlık yapanların mahkeme salonundan çıkarılmasını emretti ve duruşmaya saat 13.00’e kadar ara verdi.

Avukatın söylemlerine tepki gösteren aileler ile avukat arasında sözlü tartışma çıktı.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel dava sının dördüncü duruşmasına, otel sahiplerinin avukatı ile Şampiyon Meleklerin ailelerinin tartışması üzerine ara verildi.

İsias duruşması... Müşteki avukatları sanıkların tutukluluğunun devamını, sanıklar ise tahliye istedi!

İsias duruşması... Müşteki avukatları sanıkların tutukluluğunun devamını, sanıklar ise tahliye istedi!

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