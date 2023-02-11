Köprülü, “Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin nezdinde çalışmaları resmi olarak başlattık. Son aldığımız bilgiler neticesinde gerekli yerlere bilgiler ulaşmıştır. Sürecin hızlı ilerleyeceğini ümit ediyoruz. Yapılacak soruşturmanın tamamlanmasıyla konuyu kamuoyuyla da paylaşacağımızı düşünüyorum.” dedi.

Köprülü, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın konuyu Adalet Bakanlığı’na ve Adıyaman Valiliği ile Adıyaman Başsavcılığına ulaştırdığını aktardı.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Köprülü, talebin Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından iletildiğini aktardı.

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