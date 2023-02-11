Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü, Adıyaman’daki İsias Otel’in enkazı kaldırılmadan numune alınması yönündeki talebin Türkiye yetkililerine iletildiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Köprülü, talebin Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından iletildiğini aktardı.
Köprülü, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın konuyu Adalet Bakanlığı’na ve Adıyaman Valiliği ile Adıyaman Başsavcılığına ulaştırdığını aktardı.
Köprülü, “Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin nezdinde çalışmaları resmi olarak başlattık. Son aldığımız bilgiler neticesinde gerekli yerlere bilgiler ulaşmıştır. Sürecin hızlı ilerleyeceğini ümit ediyoruz. Yapılacak soruşturmanın tamamlanmasıyla konuyu kamuoyuyla da paylaşacağımızı düşünüyorum.” dedi.
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