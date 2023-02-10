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Gündem Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre, Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarında KKTC kafilesinden bir kız çocuğunun daha cansız bedeni çıkarıldı.

Toplam can kaybı ise 25’e yükseldi…