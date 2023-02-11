Türkiye’de meydana gelen deprem sonucu Adıyaman'da İsias Otel'in enkazında yaşamını yitiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının bir bölümü daha ülkeye getirildi.

Adıyaman’dan ülkeye saat 23:40 sıralarında getirilen 13 vatandaşın cenazesini Ercan Havalimanı’nda aileler ile arkadaşları ve sevenleri karşıladı.

Arama kurtarma çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşılan 13 kişi için devlet töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan ve diğer yetkililerin de yer aldığı karşılamada, gözyaşları içinde duygulu anlar yaşandı.

Cenazelerin getirildiği uçakta, arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin bir kısmı ile aileler ve deprem bölgesinden kişiler de ülkeye geldi.

Bugün sabah saat 03.30 sıralarında 7'si öğrenci, 2'si öğretmen ve biri veli olmak üzere 10 vatandaşın cenazesi ülkeye getirilmişti.

Şampiyonaya katılmak üzere Adıyaman'a giden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek takımlarından oluşan kafile, 6 Şubat Pazar sabaha karşı meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde, kaldıkları İsias Otel'in çökmesi sonucu enkaz altında kalmıştı.

Enkaz altındakilere ulaşmak için İsias Otel enkazında halen aralıksız bir çalışma yürütülüyor.