Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan 4 kişini daha cansız bedenine ulaşıldı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, “Kardeşlerimize Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Yaşanan bu kayıplarla birlikte toplam kayıp KKTC vatandaşı sayısı 10’a yükseldi.

Alp Akın, Fahri Arkar, Pamir Konuklu, İbrahim Yakula, Doruk Akın ve ismi henüz bilinmeyen bir öğrencinin, bir erkeğin, Duygu Bolsoy Kalaycı ve Lavin Kalaycı'nın cansız bedenlerinin çıkarılmasının ardından enkaz altında hala kurtarılmayı bekleyen 24 kişi bulunuyor.