İnşaatta gelinen son aşamada betonarme imalatlarında önemli ilerleme kaydedilirken, projenin planlanan takvimin önünde ilerlediği belirtildi. Çalışmaların aynı kararlılıkla sürdürülmesi halinde, İskele Amirlik Binası’nın sözleşmede öngörülen teslim tarihinden önce tamamlanması hedefleniyor.

Modern hizmet anlayışıyla inşa edilen yeni amirlik binası, bölgedeki KIB-TEK hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine katkı sağlayacak. Tamamlanmasının ardından bina, hem kurumsal kapasiteyi artıracak hem de vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulmasına olanak tanıyacak.

KIB-TEK, ada genelinde sürdürdüğü altyapı yatırımları kapsamında yeni hizmet binalarıyla kurumsal yapısını güçlendirmeye ve vatandaşlara daha modern çalışma ortamlarında hizmet vermeye yönelik yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor.