İskele-Ardahan ana yolu üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki araç sürücüsü Aylin Gargı hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Gargı yönetimindeki NN 040 plakalı araç ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Topçuköy kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun solundan çıkarak takla attı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Gargı kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor...

Öte yandan, Gargı, 16 yaşında cinayete kurban giden Zehie Helin Reessur'un öğretmenlerindendi...