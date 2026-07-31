İskele Belediyesi ile Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği, toplum sağlığını geliştirmeye yönelik önemli bir iş birliğine imza attı. İmzalanan protokol ile sağlıklı yaşam bilincinin artırılması, koruyucu sağlık hizmetlerinin desteklenmesi ve fizyoterapi alanında farkındalık oluşturulmasına yönelik ortak çalışmalar hayata geçirilecek.

TOPLUM SAĞLIĞINI DESTEKLEYECEK ORTAK ÇALIŞMALAR HAYATA GEÇİRİLECEK

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Başkanı Dr. Fzt. Batuhan İ. Dericioğlu ve beraberindeki heyet, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'nu makamında ziyaret etti. Görüşmenin ardından ise İskele Belediyesi ile Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği arasında, toplum sağlığının geliştirilmesi, fiziksel aktivite bilincinin artırılması, koruyucu sağlık hizmetlerinin desteklenmesi ve fizyoterapi alanında farkındalık oluşturulması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında; halka yönelik eğitim, seminer ve bilgilendirme etkinlikleri düzenlenmesi, sağlıklı yaşam ve hareket temelli projelerin hayata geçirilmesi, belediye personeline yönelik fizyoterapi danışmanlığı ve farkındalık çalışmaları yapılması hedefleniyor. Ayrıca yaşlılar, çocuklar ve özel gereksinimli bireylere yönelik destekleyici programların hazırlanması ve ortak sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi konusunda da iş birliği yapılacak.

MESLEKİ STANDARTLAR VE DENETİM GÜÇLENDİRİLECEK

Protokol doğrultusunda İskele Belediyesi, ortak faaliyetlere uygun mekan ve lojistik desteği sağlayacak, etkinliklerin duyurulması ve toplum katılımının artırılması konusunda organizasyonel destek sunacak. Bunun yanında belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren fizyoterapi kurumlarının iş yeri izin belgelerinin yenilenmesi sürecinde, işletme sahiplerinden Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği'nden alınmış güncel aktif üyelik belgesinin ibraz edilmesi şartı aranacak. Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği ise alanında uzman fizyoterapist desteği sağlamanın yanı sıra eğitim ve bilgilendirme içeriklerini hazırlayacak, tüm faaliyetlerin mesleki etik ve bilimsel standartlara uygun şekilde yürütülmesine katkı sunacak.

SADIKOĞLU: “TOPLUM SAĞLIĞINA KATKI SAĞLAYACAK HER İŞ BİRLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu imza törenindeki konuşmasında toplum sağlığını önceleyen her türlü iş birliğine büyük önem verdiklerini belirterek, imzalanan protokolün hem belediye personeline hem de bölge halkına önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti. Sadıkoğlu, koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlıklı yaşam bilincini artırmaya yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.

DERİCİOĞLU: “PROTOKOL, ÖRNEK ÇALIŞMALARA ZEMİN HAZIRLAYACAK”

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Başkanı Dr. Fzt. Batuhan İ. Dericioğlu ise, İskele Belediyesi'nin iş birliği yaklaşımından duydukları memnuniyeti dile getirerek, imzalanan protokolün toplum sağlığına yönelik örnek çalışmalara zemin hazırlayacağına inandıklarını belirtti.