İlk ziyaret, İskele Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla inşa edildikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilen Ötüken Özel Eğitim Okulu'na gerçekleştirildi.

İŞ BİRLİĞİ DAHİLİNDE HAYATA GEÇİRİLEBİLECEK PROJELER MASAYA YATIRILDI

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Başkanı Dr. Fzt. Batuhan İ. Dericioğlu ve beraberindeki heyet, Ötüken Özel Eğitim Okulu'nda kapsamlı incelemelerde bulunarak özel gereksinimli bireylere sunulan hizmetleri yerinde değerlendirdi. Gerçekleştirilen ziyarette okulun fiziki yapısı, eğitim ortamı ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı incelemelerde bulunuldu. Özel gereksinimli bireylere sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerin de yapıldığı ziyarette, ilerleyen süreçte İskele Belediyesi ile Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği iş birliğinde hayata geçirilebilecek projeler ele alındı. İskele Belediyesi, Ötüken Özel Eğitim Okulu'na fizyoterapist ve dil-konuşma terapisti desteği sağlamaya devam ederken, okulun ihtiyaçlarının karşılanması noktasında maddi ve manevi desteğini de sürdürüyor.

EKİP, BÖLGEDEKİ HAVUZLARI İNCELEDİ

Heyet, Ötüken Özel Eğitim Okulu’nun ardından İskele’de bulunan özel yüzme havuzlarında da incelemelerde bulundu. İncelemede, özel gereksinimli çocukların havuzdan güvenli ve etkin bir şekilde yararlanabilmesi için yapılabilecek çalışmalar ile su terapisi ve rehabilitasyon uygulamalarına yönelik iş birliği imkanları ele alındı. Böylece imzalanan protokolün ilk somut adımları, özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarla hayata geçirilmeye başlandı.