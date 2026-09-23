İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, okul kantinlerinde gerçekleştirilen denetimlerin önemine dikkat çekerek, öğrencilerin sağlığının kendileri için her zaman öncelikli olduğunu ifade etti.

ÇEVRE, SAĞLIK VE DENETİM BÖLÜMÜ, DENETİMLERİNİ DÜZENLİ OLARAK SÜRDÜRECEK

İskele Belediyesi, öğrencilerin, okul kantinlerinde sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerine başladı. Bölge okullarındaki kantinlerde kantinlerin hijyen koşulları, gıda güvenliği, ürünlerin son kullanma tarihleri, muhafaza şartları ve genel temizlik durumlarını kontrol eden Çevre, Sağlık ve Denetim Bölümü, denetimlerini eğitim-öğretim yılı boyunca da düzenli olarak sürdürecek.

SADIKOĞLU: “ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNCE GELİYOR”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, okul kantinlerinde gerçekleştirilen denetimlerin önemine dikkat çekerek, öğrencilerin sağlığının kendileri için her zaman öncelikli olduğunu ifade etti.

Çocukların günlerinin önemli bir bölümünü okullarda geçirdiğine dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, bu sebeple okul ortamında sunulan gıdaların sağlıklı ve güvenilir olmasının önem arz ettiğini belirtti. İskele Belediyesi olarak çocuklarımızın sağlığını korumak ve güvenli gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul kantinlerindeki denetimlerin düzenli olarak gerçekleştirildiğine de vurgu yapan Sadıkoğlu, çocukların sağlığının her şeyden önce geldiğini ifade etti. Sadıkoğlu, okul yönetimleri ve kantin işletmecilerine de iş birliği ve hassasiyetleri için teşekkür etti.