İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Çevre ve Halk Sağlığı Denetim Birimi’nin denetiminde çevre ve halk sağlığı açısından herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği duyuruldu.

Söz konusu arazide çim yetiştiriciliği yapıldığı ve sürecin belediyenin bilgisi ve kontrolü dahilinde takip edildiği kaydedilen açıklamada, “Sulamada kullanılan suyun ‘pis su’ veya kontrolsüz atık su olmadığını, arıtma tesisinden çıkan arıtılmış su olduğunu özellikle belirtmek isteriz. Söz konusu suyun analizlerini de düzenli olarak yaptırıyoruz.” denildi.

Belediyeye konuyla ilgili herhangi bir şikayet ulaşmadığı, şikayetin haberi yayımlayan haber sitesine yapıldığı ifade edilen açıklamada, tedbir amacıyla çim sulamasının durdurulduğu, çimlerin biçilmesi ve gerekli ilaçlama çalışmalarının yapılmasının ardından sulamanın ilgili şirket tarafından kontrollü şekilde yeniden başlatılacağı kaydedildi.

- Çevre ve halk sağılığıyla ilgili şikayetler 7 gün 24 saat belediyeye iletilebilir

İskele Belediyesi’nin çevreyi kirleten uygulamalara göz yummadığı vurgulanan açıklamada, olumsuzluk tespit edilmesi halinde gerekli cezai işlemlerin uygulandığı ve çevre ile halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerin sürdürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşların çevre ve halk sağlığıyla ilgili şikayetlerini Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü’ne 0548 810 11 01 numaralı telefondan 7 gün 24 saat iletebileceği hatırlatıldı.