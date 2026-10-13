Sami Yakar yönetmenliğindeki oyun, tiyatro severlerden tam not alırken İskele Belediyesi Tiyatrosu ekibi, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak tarafından makamında da ağırlandı.

İBT EKİBİ, ALABANDA TİYATRO FESTİVALİ’NE KATILDI

Türkiye’nin Aydın iline bağlı Çine ilçesinde, 7-10 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 4. Alabanda Tiyatro Festivali, farklı şehirlerden ve ülkelerden tiyatro ekiplerini bir araya getirdi. Festivalin ikinci gününde, 8 Ekim Perşembe akşamı sahne alan İskele Belediyesi Tiyatrosu, “Hadi Öldürsene Canikom” isimli oyunuyla festival programında yer aldı. Sami Yakar yönetmenliğinde sahneye taşınan oyun, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Sergiledikleri performansla tiyatroseverlerin takdirini kazanan İskele Belediyesi Tiyatrosu ekibi, İskele’yi uluslararası bir kültür ve sanat organizasyonunda başarıyla temsil etti.

İBT EKİBİ, ÇİNE BELEDİYE BAŞKANININ MAKAMINDA AĞIRLANDI

Festival kapsamında Çine’ye giden Sami Yakar yönetmenliğindeki İskele Belediyesi Tiyatrosu ekibi, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak tarafından makamında da kabul edildi.