Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) verilen bilgiye göre, 09.30 ile 12.30 saatleri arasında yapılacak kesintiden, Dumica Caesar Apartmanları ve Long beach bölgesi etkilenecek.

YDÜ VE İRSEN KÜÇÜK YONCA KAVŞAĞI ÇEVRESİNE CUMA GÜNÜ 2 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Öte yandan, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle aynı gün 10.00-12.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi’nin üst kesimleri ile İrsen Küçük Yonca Kavşağı çevresinde de iki saatlik elektrik kesintisi olacak.