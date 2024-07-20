Polisten verilen bilgiye göre olay dün saat 21.00 sıralarında, İskele-Ercan ana yolunun 1-2’inci kilometreleri arasında meydana geldi. Kimliği meçhul sürücüsü yönetimindeki FN 657 plakalı salon araç ile İskele’ye seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçti ve o esnada Ercan’a doğru seyreden Mahmut Ersin Altan (E-33) yönetimindeki UC 442 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Kaza mahallinde beklemeyip ayrılan FN 657 plakalı araç sürücüsünün Pavel Hancharryk (E-43) olduğu, yürütülen ileri soruşturma kapsamında belirlendi ve tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.