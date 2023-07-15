İskele-Ercan ana yolu üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk toplam 4 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Fatma Gület (39), yönetimindeki EE 167 plakalı araç ile Çukurova'da faaliyet gösteren Taş Fırın isimli ekmek fırınına ait park yerinden anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce ana yola giriş yapması sonucu o esnada İskele istikametinden batı istikametine doğru seyreden Güven Güvenir (43) yönetimindeki RM 852 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Çarpmaya müteakip her iki araç yol içerinde durduğu sırada, yine İskele istikametinden batı istikametine doğru yönetimindeki KZ 501 plakalı araç ile seyreden Ahmet Basri (65) kaza nedeniyle yol içerisinde durmakta olan RM 852 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle RM 852 plakalı araç yolun solundan çıkarak tarla içerisine savruldu.

Kaza sonucu yaralanan EE 167 plakalı araç sürücüsü Fatma Gület ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Nasıf Efe Gület (3), KZ 501 plakalı araç sürücüsü Ahmet Basri ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Nazım Ahmet Komililer (9) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.