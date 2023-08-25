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Soruşturma devam ediyor...

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ercan Cambaz'ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi halen sürüyor.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Soheil Elmasry (52) yönetimindeki Arkın 01 özel plakalı araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada, Yeniceköy Kavşağı yakınlarında önünde aynı istikamete doğru seyreden aracı geçmek için dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelip doğu istikametine doğru seyreden Ercan Cambaz (49) yönetimindeki motosiklete çarptı.

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