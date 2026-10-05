İskele’de gençlere yönelik önemli bir yatırım daha hayata geçirildi. Gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, kendilerini geliştirebilecekleri alanlar oluşturmak ve fikirlerini hayata geçirmelerine olanak sunmak amacıyla hayata geçirilen 2 bin metrekare kapalı alana sahip İskele Gençlik Merkezi, düzenlenen görkemli açılış töreniyle gençlerin hizmetine sunuldu.

İGEM’in açılışında yaptığı konuşmada merkezin yalnızca bir yapıdan ibaret olmadığını vurgulayarak, gençlere yönelik güçlü mesajlar verdi. ‘Biz bugün burada sadece bir binanın kapısını açmıyoruz. Gençlerimizin fikirlerine, hayallerine ve geleceğine kapı açıyoruz’ diyen Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri ve potansiyellerini ortaya koyabilecekleri alanlar oluşturmayı önemsediklerini ifade etti.

İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi’nin katkılarıyla yapımı tamamlanan İskele Gençlik Merkezi (İGEM), düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İskele’de gençliğin geleceğine yönelik atılan önemli adımlardan biri olan İGEM’in açılış törenine; İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile eşi Özlem Sadıkoğlu, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ni temsilen Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi Koordinatörü Erol Öz, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Milletvekilleri Yasemin Öztürk, Emrah Yeşilırmak, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Sivil Savunma Teskilat Başkanlığı İskele Bölge Müdürü Mahmut Balcı, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar, ve kurum, kuruluşlar, dernek üyeleri, gençler, aileler ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende İskele Gençlik Merkezi’nin geçmişten bugüne uzanan yapım sürecini ve bugün geldiği noktayı anlatan tanıtım filmi de yayınlandı.

SADIKOĞLU: “GENÇLERİMİZE OLAN İNANCIMIZIN ESERİ”

Açılış töreninde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, gençlere yapılan yatırımın geleceğe yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğuna dikkat çekti.

Sadıkoğlu, İGEM’in gençlerin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda şekillenen önemli bir proje olduğunu belirterek, merkezin İskele gençliğine uzun yıllar hizmet etmesini temenni etti.

“GENÇLERİN HAYALLERİNE BİR BİNA DEĞİL, BİR ALAN AÇTIK”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İGEM’in açılışında yaptığı konuşmada merkezin yalnızca yeni bir yapı olmadığını vurgulayarak, gençlere yönelik güçlü mesajlar verdi.

“Biz bugün burada sadece bir binanın kapısını açmıyoruz. Gençlerimizin fikirlerine, hayallerine ve geleceğine kapı açıyoruz” diyen Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri ve potansiyellerini ortaya koyabilecekleri alanlar oluşturmayı önemsediklerini ifade etti. İGEM’in belediyenin öz kaynakları ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi’nin katkılarıyla hayata geçirildiğini belirten Sadıkoğlu, projenin ortaya çıkmasında katkı koyan herkese teşekkür etti.

Gençlerin yalnızca geleceğin değil, bugünün de söz sahibi olduğunu vurgulayan Sadıkoğlu,gençlerin sadece kendilerine sunulan imkanları kullanan değil, o imkanları geliştiren, yeni fikirler ortaya koyan ve İskele’nin geleceğine yön veren bireyler olmalarını temenni etti.

İGEM’in gençlerin buluşacağı, üreteceği, öğreneceği ve kendilerini ifade edeceği bir merkez olmasını istediklerini de kaydeden Sadıkoğlu, sözlerini gençlere doğrudan seslenerek sürdürdü: “Burası sizin. Burayı nasıl kullanacağınız, nasıl büyüteceğiniz ve buradan hangi hikâyeleri çıkaracağınız artık sizlerin elinde. Biz size kapıyı açtık; o kapıdan geçecek ve geleceği şekillendirecek olan sizlersiniz.” Sadıkoğlu, İGEM’in İskele gençliği için yeni başlangıçlara vesile olmasını dileyerek, merkezin uzun yıllar boyunca gençlerin fikirlerine, hayallerine ve başarılarına ev sahipliği yapacağına inandığını söyledi.

DEVECİOĞLU: “FİKİRLERİMİZİ PAYLAŞABİLECEĞİMİZ VE BİRLİKTE

İskele Gençlik Derneği Başkanı Ali Deveci de açılıştaki konuşmasında İGEM’in gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri, fikirlerini paylaşabilecekleri ve birlikte üretebilecekleri önemli bir merkez olduğunu vurguladı. Deveci, İGEM’in kuruluş sürecinde aktif rol almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, merkezin gençlerin sesi ve buluşma noktası olması temennisinde bulundu. Törende gençlere de seslenen Deveci, İGEM’in gerçek değerini gençlerin ortaya koyacağı fikirlerin ve gerçekleştireceği çalışmaların belirleyeceğini ifade etti.

Gençlere merkeze sahip çıkmaları çağrısında bulunan Deveci, gençlerin fikirlerini paylaşmaktan, yeni projeler üretmekten ve hayallerinin peşinden gitmekten çekinmemeleri gerektiğini söyledi.

ORUN: “İGEM’İN TAMAMLANMASI, YENİ PROJELERİN HAYATA GEÇİRİLMESİNDEN MEMNUNİYET DUYUYORUM”

İGEM’in yapım sürecinin başlangıcında görevde bulunan eski İskele Belediye Başkanı Halil İbrahim Orun da açılış töreninde söz alarak, projenin başlangıcından bugüne uzanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Orun, İskele’nin ilçe olma mücadelesini anlatarak, İGEM’in tamamlanmasında ve yeni projelerin hayata geçirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.​

ÇAVUŞOĞLU: “GELECEK NESİLLERE GÜZEL BİR BÖLGE BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da İskele’nin kalkınma yolculuğunda böylesi bir açılış töreninde bulunmaktan dolayı memnun olduğunu belirterek, İskele’nin köyden kente ilçe olma yolculuğunda bölge halkı ile birlikte mücadele ettiklerini hatırlattı. Bölgenin kentleşme sürecine katkı sağlamak için gereken yerlerin temin edilme sürecinde elinden gelen katkıyı sağladığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, gelecek nesiller güzel bir bölge yaratmak için çalıştıklarını söyledi.

ATAOĞLU: “GENÇLERİN KENDİ ADALARINDA EN İYİ ŞEKİLDE YAŞAMALARINI SAĞLIYORUZ”

İGEM’in açılışında konuşan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise 1994 yılında başlayan ve 1998 yılında tamamlanan İskele’nin ilçe olma sürecine atıfta bulunarak gençlere büyük önem verdiklerini ve bu çerçevede adımlar attıklarını söyledi. Gençlik Federasyonunun kurulma aşamasını aktaran Bakan Ataoğlu, ülke gençlerinin Dünya gençleri ile buluşmasına katkı sağladıklarını ve gençlerin kendi adalarında en iyi şekilde yaşamalarını sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

ÜSTEL: “GENÇLERİN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMESİ İÇİN ZEMİN HAZIRLIYORUZ”

Başbakan Ünal Üstel de açılışı gerçekleştirilen gençlik merkezi ile gençlerin fikirlerine, hayallerine ve geleceğine yeni bir kapı açıldığını ifade ederek gençlerin artık yalınızca kendileri için alınan kararları dinlediği bir dönem değil; fikir ürettiği, proje geliştirdiği, sorumluluk aldığı ve ülkesinin geleceğinin şekillendirmesine katkı koyduğu bir dönem olması gerektiğini vurguladı. Görevlerinin gençlerin yerine hayal kurmak olmadığını, onların hayallerini gerçekleştirmesi için zemin hazırlamak olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, gençlerin eğitim, üretim, sanat, siyaset ve spor gibi alanlarda daha fazla yer almalarını istediklerini aktardı.

ATATÜRK SİLÜETİNİN AÇILIŞI İLGİYLE İZLENDİ

Açılış töreninin en anlamlı anlarından biri ise Atatürk’ün gençlerle bir arada tasvir edildiği özel silüetin açılışı oldu. Gençlerin de yer aldığı silüet, İGEM’in taşıdığı gençlik ruhunu ve Atatürk’ün gençlere emanet ettiği geleceğe yapılan vurguyu simgeleyen önemli bir eser olarak merkezin önünde yerini aldı. Silüet açılışı, davetliler ve gençler tarafından ilgiyle karşılandı.

Açılış töreni, protokol üyeleri ve davetlilerin İskele Gençlik Merkezi’nin resmi açılışının ardından İGEM’i gezmesinin ardından son buldu.

2 BİN METREKARELİK KAPSAMLI BİR GENÇLİK MERKEZİ

2 bin metrekare kapalı alana sahip kapsamlı bir tesis olarak gençlerin hizmetine sunuldu.

İGEM Tamamlama Projesi kapsamında hayata geçirilen merkezde; 2 adet çok amaçlı salon, konferans salonu, ofisler, toplantı salonu, kafeterya, depolar ve tuvaletler bulunuyor. Merkezde ayrıca gençlerin açık alanda vakit geçirebilmeleri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirebilmeleri amacıyla ön teras ve germe sistemli arka teras da yer alıyor.

İSKELE’DE GENÇLİK İÇİN YENİ BİR DÖNEM

İskele Gençlik Merkezi’nin hizmete girmesiyle birlikte İskele’de gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine yönelik çalışmalar için yeni ve güçlü bir alan oluşturulmuş oldu.

İGEM’in; gençlerin bir araya geldiği, fikirlerin projelere dönüştüğü, yeteneklerin keşfedildiği ve yeni dostlukların kurulduğu bir merkez olması hedefleniyor.

İSKELE GENÇLİK DERNEĞİ SÜRECİN AKTİF PAYDAŞI OLDU

İGEM’in hayata geçirilme sürecinde İskele Gençlik Derneği de aktif rol üstlendi.

2023 yılında kurulan İskele Gençlik Derneği; İskele bölgesindeki gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini desteklemek, gençlerin karar alma süreçlerine daha aktif katılımını sağlamak ve gençlerin fikirlerini hayata geçirebilecekleri alanlar oluşturmak amacıyla çalışmalar yürütüyor.

GENÇLERİN BULUŞMA NOKTASI OLACAK

İGEM; gençlerin yalnızca vakit geçirebilecekleri bir merkez olmanın ötesinde, onların fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri, yeni beceriler kazanabilecekleri, eğitim ve atölyelere katılabilecekleri, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilecekleri ve birlikte projeler üretebilecekleri bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Gençlerin karar alma süreçlerine daha aktif katılımını destekleyecek merkezde; gençlik çalışmaları, eğitimler, atölyeler, kültür-sanat faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra gençlerin ilgi ve yeteneklerine yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmesi hedefleniyor. İGEM’in, İskele’de gençler arasında iletişim ve dayanışmanın güçlenmesine, gençlerin kendilerini daha iyi ifade edebilmelerine ve üretkenliklerini ortaya koyabilecekleri yeni fırsatlara önemli katkı sağlaması bekleniyor.