“Yusuf AK (53) yönetimindeki GE 690 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçmiş ve bir takla attıktan sonra sağ yan tarafı üzerinde durmuştur.”

Prof. Dr. Tüysüz: Samandağ-Kıbrıs faylarında bir stres artışı yaşandı

Prof. Dr. Tüysüz: Samandağ-Kıbrıs faylarında bir stres artışı yaşandı

Polis Basın Subaylığı’ndan kazanın detaylarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

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