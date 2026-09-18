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Sürücü tutuklanırken, olayın bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla polis tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İskele Trafik ekiplerinin başarılı kontrolü, olası bir insan kaçakçılığı olayını daha gün yüzüne çıkardı.

Ekiplerin dikkati sayesinde kaçak taksicilik ve insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen sürücü, aracında bulunan Suriye uyruklu 5 kişiyle birlikte suçüstü yakalandı.

İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Devriye ekipleri, dün gece saat 01.00 sıralarında gerçekleştirdikleri kontrol sırasında şüpheli bir aracı durdurdu.

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