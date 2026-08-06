Uluslararası standartlarda onaylanan parkur, 27 Eylül'de ilk kez düzenlenecek İskele Uluslararası Yarı Maratonu'na ev sahipliği yapacakİskele Belediyesi'nin spor turizmine yönelik vizyon projelerinden biri daha hayata geçti. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yetkilendirilen uluslararası parkur ölçümcüsü tarafından ölçümü gerçekleştirilen İskele Yarı Maratonu Parkuru, World Athletics ve AIMS kriterlerine uygunluğu tescillenerek Ulusal

PARKUR ÖLÇÜM SERTİFİKASI ALMAYA HAK KAZANDI.

Resmi sertifika, parkur ölçümünü gerçekleştiren Uluslararası Ölçümcü Rıfat Arabacı tarafından bugün İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'na takdim edildi.

21.0975 Kilometrelik Parkur Resmen Tescillendi

Yarı maraton mesafesi olan 21.0975 kilometre uzunluğundaki parkur, uluslararası kurallara uygun şekilde ölçülerek sertifikalandırıldı. Bu gelişmeyle birlikte İskele, uluslararası standartlarda yarı maraton düzenleyebilecek resmi parkura sahip destinasyonlar arasındaki yerini aldı.Parkur sertifikası, 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.

İSKELE MARATONU 27 EYLÜL'DE KOŞULACAK

İlk kez düzenlenecek İskele Uluslararası Yarı Maratonu, 27 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Organizasyona yurt içi ve yurt dışından çok sayıda sporcunun katılması beklenirken, etkinliğin İskele'nin spor turizmine ve tanıtımına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

BAŞKAN SADIKOĞLU: “İSKELE'NİN ADINI ULUSLARARASI ARENAYA TAŞIYORUZ”

Sertifikanın teslim alınmasının ardından açıklama yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bu belgenin sadece bir parkurun onayı olmadığını, İskele'nin geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Başkan Sadıkoğlu konuşmasının devamında şunlara yer verdi: “Bugün teslim aldığımız bu sertifika ile İskele'miz uluslararası standartlarda yarı maraton düzenleyebilecek resmi bir parkura kavuştu. Bu bizim için büyük bir gurur. 27 Eylül'de ilkini gerçekleştireceğimiz İskele Uluslararası Yarı Maratonu ile ilçemizi sporun, sağlıklı yaşamın ve uluslararası organizasyonların buluşma noktalarından biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Sporcularımızın İskele'nin doğal güzellikleri eşliğinde unutulmaz bir yarış deneyimi yaşayacağına inanıyorum. Bu organizasyonun geleneksel hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sürece katkı koyan KKTC Atletizm Federasyonu’na, Türkiye Atletizm Federasyonu'na, parkur ölçümünü gerçekleştiren Sayın Rıfat Arabacı'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

27 Eylül Pazar günü düzenlenecek İskele Uluslararası Yarı Maratonu için kayıtlar devam ediyor. Yarışa katılmak isteyen sporcular başvurularını https://kosu.taf.org.tr/yarisma_detay.php?id=200⁠� adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

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