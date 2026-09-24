27 Eylül Pazar günü gerçekleşecek İskele Yarı Maratonu, yalnızca bir spor organizasyonu olmayacak. Atılan her adım, Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’ndaki özel gereksinimli bireylerin hayatına dokunacak önemli bir projeye dönüşecek. Her adım bir gelecek sloganıyla gerçekleşecek maratondan elde edilecek gelir ile Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’na tam donanımlı Engelsiz Kapalı Yüzme Havuzu, iki adet sınıf ve Engelsiz Yaşam ve Beceri Evi yapılacak. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Yarı Maratonu’nun yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını belirterek, elde edilecek gelirin çocukların ve özel gereksinimli bireylerin geleceğine yapılacak önemli bir yatırıma dönüşeceğini söyledi.

İSKELE ULUSLARARASI YARI MARATONU 27 EYLÜL’DE DÜZENLENECEK

World Athletics ve AIMS kriterlerine uygunluğu ölçülerek sertifikalandırılmasının ardından 21.0975 kilometre uzunluğundaki parkur ile İskele Uluslararası Yarı Maratonu’nu düzenleyecek İskele Belediyesi, hazırlıklarını tamamladı. 27 Eylül Pazar günü gerçekleşecek maraton 21 kilometre, 10 kilometre, 3 kilometre Halk Koşusu ve Çocuk Koşusu olmak üzere dört farklı kategoride gerçekleştirilecek.

MARATONUN GELİRİYLE ÖTÜKEN ÖZEL EĞİTİM VE İŞ EĞİTİM OKULU’NA ENGELSİZ YAŞAM ALANI KAZANDIRILACAK

İskele Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenecek İskele Yarı Maratonu’ndan elde edilecek kayıt gelirleriyle, Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’na 1200 metrekarelik alanda tam donanımlı Engelsiz Kapalı Yüzme Havuzu, iki adet sınıf ve Engelsiz Yaşam ve Beceri Evi hayata geçirilecek.

ENGELSİZ KAPALI YÜZME HAVUZU

Projenin en önemli bölümlerinden biri, yaklaşık 300 metrekarelik alanda planlanan tam donanımlı Engelsiz Kapalı Yüzme Havuzu olacak. Komplekste; engelli bireylerin güvenli ve rahat kullanımına uygun yüzme havuzu, danışma ve bekleme alanları, WC’ler ve soyunma odaları yer alacak. Yaklaşık 120 metrekarelik yüzme alanında, özel gereksinimli bireylerin kullanımına uygun tutunma barları ve erişilebilirlik düzenlemeleri bulunacak.Havuz alanına ve kompleksin tamamına erişim ise rampalı geçişler ve özel peyzaj düzenlemeleriyle sağlanacak. Bu alanın yalnızca bir yüzme havuzu değil, özel gereksinimli bireylerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak, hareket kabiliyetlerini destekleyecek ve sosyal yaşamlarına değer katacak bir merkez olması hedefleniyor.

ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE UYGUN İKİ YENİ SINIF İLE ENGELSİZ YAŞAM VE BECERİ EVİ

Proje kapsamında ayrıca 20’şer metrekarelik iki sınıf oluşturulacak. Özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanacak sınıflar, erişilebilir kullanım sağlayacak şekilde planlanacak. Projenin diğer önemli bölümlerinden biri ise 70 metrekarelik Engelsiz Yaşam ve Beceri Evi olacak.Bu ev, özel gereksinimli bireylerin günlük yaşam becerilerini gerçek hayat koşullarında öğrenebilecekleri bir uygulama alanı olarak tasarlanacak. Rampalı girişe sahip olacak evde salon, mutfak, yatak odası ve duş/WC bulunacak. Tekerlekli sandalye kullanan bireylerin evin her noktasına rahatlıkla erişebilmesi amacıyla tasarlanacak yaşam alanında; alçak ve altı boş mutfak tezgâhı, ergonomik alt dolaplar, alçak pencereler ve tutunma barlarının bulunduğu erişilebilir banyo/WC yer alacak.

Tek kişilik yatak odası da özel gereksinimli bireylerin rahat ve güvenli kullanımına uygun şekilde düzenlenecek.

İSKELE YARI MARATONU’NDA START SAATLERİ VE ÖDÜLLER BELLİ OLDU

27 Eylül Pazar günü ilk kez gerçekleştirilecek İskele Yarı Maratonu, farklı yaş ve seviyelerdeki sporcuları aynı parkurda buluşturacak. Yarış programına göre 21K Yarı Maraton saat 07.00’de, 10K koşusu 07.15’te İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri’nden start alacak.

Sporun ve dayanışmanın buluşacağı 3K Halk Koşusu saat 10.00’da çocukların büyük heyecanla beklediği Çocuk Koşusu ise saat 10.45’te başlayacak.

Farklı yaş gruplarından sporcuları bir araya getirecek yarışlarda dereceye giren katılımcılar için ödüller de belli oldu.

21K Yarı Maraton kategorisinde genel klasmanda;

1. 25.000 TL

2. 20.000 TL

3. 15.000 TL

4. 12.500 TL

5. 10.000 TL

Yaş kategorilerinde ise;

1. 10.000 TL

2. 7.000 TL

3. 4.000 TL ödül verilecek.

10K kategorisinde genel klasmanda;

1. 20.000 TL

2. 15.000 TL

3. 10.000 TL

Yaş kategorilerinde;

1. 7.000 TL

2. 5.000 TL

3. 3.000 TL ödül verilecek.

Sporun ve dayanışmanın buluşacağı 3K Halk Koşusu’nda dereceye giren katılımcılara madalya verilecek. Çocukların büyük heyecanla katılacağı 500 metre Çocuk Koşusu’nda ise tüm katılımcılar madalya ile ödüllendirilecek. Ayrıca çocuklar arasında bisiklet ödülü de verilecek.

SADIKOĞLU: “BU MARATONDA SADECE KOŞMAYACAĞIZ, BİR GELECEK İNŞA EDECEĞİZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Yarı Maratonu’nun yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını belirterek, elde edilecek gelirin çocukların ve özel gereksinimli bireylerin geleceğine yapılacak önemli bir yatırıma dönüşeceğini söyledi. Sadıkoğlu, “Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, İskele Belediyesi olarak bizim için her zaman çok özel bir yere sahip oldu. Okulumuzun yapımını tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığımıza devrettik. Ancak desteğimizi hiçbir zaman kesmedik ve bundan sonra da kesmeyeceğiz.” dedi.

“27 Eylül’de atılacak her adımın bir anlamı olsun istedik” diyen Sadıkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “İskele Yarı Maratonu’ndan elde edilecek gelirle okulumuzun arka bahçesinde çok özel bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz. Engelsiz kapalı yüzme havuzu, sınıflar ve Engelsiz Yaşam ve Beceri Evi ile çocuklarımızın hem eğitimlerine hem de günlük yaşam becerilerine katkı sağlayacağız. Biz bu projeye sadece bir bina ya da tesis olarak bakmıyoruz. Bir çocuğun kendi başına yapabildiği her şey, kazandığı her beceri, attığı her bağımsız adım bizim için çok büyük bir kazanım. Bu nedenle 27 Eylül’de herkesi bu anlamlı maratona davet ediyoruz. Çünkü bu kez attığımız her adım, bir çocuğun geleceğine dönüşecek.”

BİR MARATONDAN DAHA FAZLASI

İskele Yarı Maratonu; 21 kilometre, 10 kilometre, 3 kilometre Halk Koşusu ve Çocuk Koşusu olmak üzere dört farklı kategoride gerçekleştirilecek. Elektronik çipli zamanlama sistemiyle sporculara profesyonel bir yarış deneyimi sunulacak. Ancak 27 Eylül’de asıl önemli olan yalnızca dereceye girmek ya da bitiş çizgisine ulaşmak olmayacak. Çünkü İskele’de binlerce adım, çocuklarımızın daha bağımsız, daha erişilebilir ve daha güzel bir geleceği için atılacak.