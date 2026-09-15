Açıklamaya göre, perşembe günü 10.00 ile 12.00 saatleri arasında kesinti yapılacak bölgeler şöyle:

"İskele’de Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topçuköy, Yarköy, Ardahan, ağıllar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden bölgesi, BRT, İskele ağıllar ve İskele’nin bir bölümü; Girne’de Çatalköy İlkokulu, Olive Tree Tatil Köyü, Villa Fırtına bölgesi ve Hz. Ömer Türbesi."

TÜK'ün Haspolat şubesinde yarın elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın Toprak Ürünleri Kurumu'nun (TÜK) Haspolat'taki şubesinde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilimdeki proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Haspolat Toprak Ürünleri Kurumu'na enerji verilemeyecek.