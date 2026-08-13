İskele Belediyesi tarafından yıl boyunca düzenli olarak gerçekleştirilen sinekle mücadele çalışmaları ise devam ediyor.

İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI 10 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜ CİVİSİL-BAHÇELER BÖLGESİNDEN BAŞLADI

İlaçlama çalışmalarının yanı sıra, mevsimsel şartlara bağlı olarak artış gösterebilen hamamböceği ve diğer haşerelere karşı yürütülen ilaçlama faaliyetleri de belirlenen dönemlerde tekrarlanıyor. İkinci dönem çalışmalarıyla, özellikle sıcak havalarda çoğalma ve yayılma riski artan haşerelerin kontrol altında tutulması hedefleniyor. Bu kapsamda10 Ağustos Pazartesi günü Civisil-Bahçeler bölgesinde başlayan ikinci dönem ilaçlama çalışmaları, belirlenen program çerçevesinde İskele merkez ve tüm köylerde ücretsiz olarak sürdürülecek.

İSKELE VE TÜM KÖYLERDE ÜCRETSİZ UYGULAMA

Program kapsamında gerçekleştirilecek ilaçlama çalışmaları İskele merkez, 21 köy, devlet daireleri ve okulları kapsayacak. Belediye ekipleri, program doğrultusunda yerleşim bölgeleri ve haşerelerin yoğunlaşabileceği alanlarda çalışmalarını sürdürecek. İlaçlama faaliyetlerinde insan sağlığı açısından gerekli kriterleri taşıyan, KKTC Tarım Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve biyosidal ürün kullanım mevzuatına uygun ürünler kullanılıyor.

Yürütülen ilaçlama çalışmalarının daha etkili sonuç verebilmesi için vatandaşlara da önemli sorumluluklar düşüyor. Vatandaşların özellikle çöpleri ve gıda atıklarını açıkta bırakmaması, kullanılmayan kap ve benzeri malzemelerin açık alanlarda bırakmaması ve haşerelerin üremesine elverişli ortamların ortadan kaldırılması konusunda duyarlı olmaları gerekiyor.

İskele Belediyesi, daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir İskele için ilaçlama çalışmalarını program dahilinde sürdürecek ancak vatandaşların çalışmalar sırasında belediye ekiplerine gerekli kolaylığı göstermeleri ve çevre temizliği konusunda duyarlı olmaları önem arz ediyor.