4 farklı kategoride düzenlenen organizasyon, sabahın erken saatlerinden itibaren sporcuları ve vatandaşları bir araya getirirken, İskele’yi sporun, dayanışmanın ve sosyal sorumluluğun merkezine taşıdı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, ‘her adım bir gelecek’ sloganıyla düzenlenen İskele Yarı Maratonu’nun kent için özel bir anlam taşıdığını belirterek, organizasyonun yalnızca bir spor etkinliği olmadığını vurguladı. Sadıkoğlu, maratondan elde edilecek kayıt gelirlerinin, Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu için hayata geçirilecek önemli projelere katkı sağlayacağını belirtti.

İSKELE YARI MARATONU BÜYÜK BİR COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri otoparkında, start ve finiş alanının kurulduğu platformda gerçekleştirilen İskele Yarı Maratonu’na, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, eşi Özlem Sadıkoğlu ve meclis üyeleri Ahmet Orun, Eray Göksan ile Seymen Yılmaz’ın yanı sıra çok sayıda kişinin katıldığı İskele Yarı Maratonu 4 kategoride; saat 07.00’de 21K Yarı Maraton, 07.15’te 10K, 10.00’da 3K Halk Koşusu ve 10.45’te 500 metre Çocuk Koşusu gerçekleştirildi. Maraton boyunca İskele Belediyesi sağlık birimi, zabıta, İskele Polis Müdürlüğü sahada yer alırken, ambulans da hazırda bekletildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan organizasyonda, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı katılımcılara hitap etti.

SADIKOĞLU: “BUGÜN SADECE BİR YARIŞ BAŞLATMIYORUZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Yarı Maratonu’nun kent için özel bir anlam taşıdığını belirterek, organizasyonun yalnızca bir spor etkinliği olmadığını vurguladı.

Sadıkoğlu, ilk kez düzenlenen maratonla birlikte İskele’yi spor, dayanışma ve sosyal sorumluluk ekseninde buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Bugün burada sadece bir yarış başlatmıyoruz. Birlikte bir gelecek için adım atıyoruz.” dedi.

Maratondan elde edilecek kayıt gelirlerinin, Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu için hayata geçirilecek önemli projelere katkı sağlayacağını belirten Sadıkoğlu, okulun yapımını tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildiğini, ancak desteğin devam ettiğini söyledi.

ÖTÜKEN’E ENGELSİZ YAŞAM ALANI KAZANDIRILACAK

Yaklaşık 1.200 metrekarelik alanda hayata geçirilmesi planlanan proje kapsamında; engelsiz kapalı yüzme havuzu, iki eğitim sınıfı ve Engelsiz Yaşam ve Beceri Evi oluşturulacak.

Proje ile özel eğitim öğrencilerinin fiziksel gelişimlerine destek olunmasının yanı sıra, günlük yaşam becerilerini geliştirebilecekleri ve daha bağımsız bir geleceğe hazırlanabilecekleri alanlar oluşturulacak.

SAKALLI: “SPOR ALANINDAKİ AMBARGOLARIN AŞILMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR FIRSAT”

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ise İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile ilk görüştükleri günden itibaren organizasyonun gelişimini yakından takip ettiklerini belirterek, ortaya çok güzel bir organizasyon çıktığını söyledi.

Sakallı, İskele Yarı Maratonu’nun önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek devam edeceğine inandığını ifade etti. Farklı ülkelerden sporcuların organizasyonda yer almasının önemine dikkat çeken Sakallı, İskele Yarı Maratonu’nun KKTC’nin uluslararası alanda tanıtılması ve spor alanındaki ambargoların aşılması açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Sakallı, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Polis Genel Müdürlüğü’ne, İskele Belediyesi çalışanlarına ve KKTC Atletizm Federasyonu’na teşekkür etti.

FİZYOTERAPİSTLER DERNEĞİ’NDEN SPORCULARA VE HALKA DESTEK

Organizasyona destek veren Fizyoterapistler Derneği de maraton alanında yerini aldı.

Dernek üyeleri, yarış öncesinde sporcuların ısınmalarına destek olurken, aynı zamanda etkinlik alanında bulunan vatandaşlara yönelik ısınma çalışmalarına da katkı sundu.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Maratonun sonunda dereceye giren sporculara kupa, madalya ve para ödülleri; İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve Meclis Üyeleri tarafından takdim edildi. Ödül törenine ayrıca, Slovenya’da düzenlenen U18 Balkan Atletizm Şampiyonası’nda 800 metre branşında 2:10.20’lik derecesiyle Balkan ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Ada Kafa da katıldı. Ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil ederek gururlandıran genç atlet Ada Kafa, dereceye giren sporcuların ödüllerini takdim etti.

21K’DA ERKEKLERDE YUNUS EMRE AKKUŞ, KADINLARDA HASİBE DEMİR

21K Kadınlar Genel Klasmanında

1. Hasibe Demir (25 Bin)

2. Aylar Ghazvini (20 Bin)

3. Suna Evran Elmas (15 Bin)

4. Esra Kaya (12 Bin 500)

5. Esra Topuz (10 Bin)

21K Erkekler Genel Klasmanında ise

1. Yunus Emre Akkuş (25 Bin)

2. Hakan Tazegül (20 Bin)

3. Mustafa İncesu (15 Bin)

4. Mehmet Sakallı (12 Bin 500)

5. Mesut Akpınar (10 Bin)

21K 18-24 KADIN YAŞ KATEGORİSİ

1. Ata Lydia

2. Hatice Eger

21K 25-29 KADIN YAŞ KATEGORİSİ

1. Alisa Aydın

2. Sumeya Mohammed

3. Menal Omer

21K 30-34 KADIN YAŞ KATEGORİSİ

1. Adalet Kandil

2. Sibel Adıgüzel

3. Emel Yağan

21K 35- 39 KADIN YAŞ KATEGORİSİ

1. Buse Ureten

2. Anastasiia Chernova

3. Sharon Gechure

21K 40-44 KADIN YAŞ KATEGORİSİ

1. Luliia Zozulia

21K 45-49 KADIN YAŞ KATEGORİSİ

1. Fatma Muhtaroğlu

21K 18-24 ERKEK YAŞ KATEGORİSİ

1. Okan Yumuk

2. Gökhan Ağan

3. Ahmet Erden

21K 25-29 ERKEK YAŞ KATEGORİSİ

1. İnyene Umoh

2. Taha Enes Ölmez

3. Anıl Can Aydoğdu

21K 30-34 ERKEK YAŞ KATEGORİSİ

1. Mehmet Fehmioğluı

2. Barış Baydar

3. Arda Bora

21K 35-39 ERKEK YAŞ KATEGORİSİ

1. Emre Gün

2. Ali Dükkancı

3. Hasan Çıplak

21K 40-44 ERKEK YAŞ KATEGORİSİ

1. Ömer Diker

2. Oleg Li

3. Özgü Özyiğit

21K 45-49 ERKEK YAŞ KATEGORİSİ

1. Necat Çapun

2. Ali Kayrak

3. Arif Çakır

21K 50-54 ERKEK YAŞ KATEGORİSİ

1. Cemal İneci

2. Tamer Isırgan

3. Serhat Özyolaç

21K 55-59 ERKEK YAŞ KATEGORİSİ

1. Akay Aşina

2. İbrahim Altınay

3. Hasan Muti

21K 60+ ERKEK YAŞ KATEGORİSİ

1. Aysın Öztrak

2. Muzaffer Ceyhan

10K’DA DERECEYE GİRENLER

10K Kadınlar Genel Klasmanında;

1. Daria Dubenets

2. Deniz Koyuncu

3. Mine Devrim

10K Erkekler Genel Klasmanında ise;

1. İbrahim Karateker

2. Ahmet Emir Saygılı

3. Veli Ataoğlu

10K 18-24 YAŞ KATEGORİSİ

1. Sibel Yeşilırmak

2. Eylem Yeşilırmak

3. Duygu kılıç

10K KADIN 25-29 YAŞ KATEGORİSİ

1. Melis Ayuğur

2. Sara Sabri

3. Dayana Kulenbekova

10K KADIN 30-34 YAŞ KATEGORİSİ

1. Sabriye Serdahoğulları

2. Simge Barutçu

3. Aysel Gözde Özkara

10K KADIN 35-39 YAŞ KATEGORİSİ

1. Burcu Özge Ateş

2. Nesrin Arpalıklı

3. Azra Yemen

10K KADIN 40-44 YAŞ KATEGORİSİ

1. Laden İldeniz

2. Fatma Kaptan

3. Anastasia Grib

10K KADIN 45-49 YAŞ KATEGORİSİ

1. Süreyya Vudalı

2. Birsen Kurt

3. Ayça Gürtekin

10K KADIN 50-54 YAŞ KATEGORİSİ

1. Evelyn Dolores Gedi

2. Nazan Sayıl

3. Gülseren Dayanık

10K KADIN 55-59 YAŞ KATEGORİSİ

1. Jane Barker

2. Gülcan Nasıroğlu

10K KADIN 60+ YAŞ KATEGORİSİ

1. Susan Smith

2. Kadriye Debreli

10K ERKEK 18-24 YAŞ KATEGORİSİ

1. Tahsin Kocaoğlan

2. Mustafa Sarı

3. Ahmet Yılmaz

10K ERKEK 25-29 YAŞ KATEGORİSİ

1. Abdul Aziz İnyanda

2. Andrew Haston

3. Sertaç Avşar

10K ERKEK 30-34 YAŞ KATEGORİSİ

1. Alpha Oumar Balde

2. Jermiah Adebiyi

3. Charles Tumai Chihamba

10K ERKEK 35-39 YAŞ KATEGORİSİ

1. Yusuf Gökalp

2. İsmet Abbasoğlu

3. Erim Debreli

10K ERKEK 40-44 YAŞ KATEGORİSİ

1. Eser Kurt

2. Yaşar Demirken

3. Doğa Aycan Dönmezer

10K ERKEK 45-49 YAŞ KATEGORİSİ

1. Ali Korkmaz

2. Muhammet Açıkgöz

3. Ali Can

10K ERKEK 50-54 YAŞ KATEGORİSİ

1. Erman Aknur

2. Mehmet Beyaz

3. Erkut Coşkuner

10K ERKEK 55-59 YAŞ KATEGORİSİ

1. Keith Usher

2. Seyhan Plaka

3. Clinton Smith

10K ERKEK 60+ YAŞ KATEGORİSİ

1. Yury Krupitsa

2. İan Barker

ÇOCUKLAR 500 METRE

1. Görkem İnce

2. Halil Korkmaz

3. Mara Zeki

3K HALK KOŞUSU KADIN KATEGORİSİ

1. Kristina Temurian

2. Eylül Songelen

3. Ellen Fergusan

3K HALK KOŞUSU ERKEK KATEGORİSİ

1. İltan Yalçın

2. Selim Sunisi

3. Selahattin Bozkurt

SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ SOSYAL SORUMLULUKLA BULUŞTU

Organizasyonda iletişim sponsorluğunu Telsim üstlenirken, Fizyoterapistler Derneği sporcuların ve vatandaşların ısınma çalışmalarına destek verdi. Çok sayıda gönüllü ve görevlinin katkı koyduğu İskele Yarı Maratonu, sporcuları, çocukları, aileleri ve vatandaşları bir araya getirerek sporun birleştirici gücünü sosyal sorumlulukla buluşturdu. İlk kez düzenlenen İskele Yarı Maratonu, geride yalnızca bir yarış değil; Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencilerinin geleceğine katkı sağlayacak anlamlı bir miras bıraktı.