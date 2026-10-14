İskele Belediyesi tarafından ücretsiz düzenlenen pilates dersleri kapsamında ayrıca köylerden katılım sağlayacak vatandaşlara ulaşım desteği de sunuluyor.

65 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLER İGEM’DE BULUŞTU

Pilates Dersleri İskele Gençlik Merkezi’nde Başladı

İskele Belediyesi’nin, 65 yaş ve üzeri bireylerin yaşam kalitesini artırmak, fiziksel hareketliliğini desteklemek ve aktif yaşlanmalarına katkı sağlamak amacıyla sunduğu ücretsiz pilates eğitimleri bugün (14 Ekim) başladı. DAÜ iş birliğiyle düzenlenen dersler, sağlıklı yaşamı teşvik ederken 65 yaş ve üzeri bireylerin günlük yaşamlarını daha hareketli sürdürmelerini de hedefliyor.

BAŞKAN HASAN SADIKOĞLU İLK DERSTE KATILIMCILARLA BİR ARAYA GELDİ

Eğitimler, DAÜ Araştırma Görevlisi Fizyoterapist Gülben Nur Çelik’in rehberliğinde başladı. Programın ilk gününde İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da katılımcılarla bir araya gelerek onların heyecanına ortak oldu. Sağlıklı ve aktif yaşama katkı sunan bu anlamlı buluşmada katılımcıları yalnız bırakmayan Sadıkoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek kendilerine keyifli ve verimli bir eğitim süreci diledi.

PİLATES DERSLERİ İÇİN ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİ DE SAĞLANIYOR

İskele Belediyesi tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilen dersler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde sürdürülecek. İskele Belediyesi ile DAÜ arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında düzenlenen pilates dersleri, 65 yaş ve üzeri bireylerin yaşam kalitesini artırmayı ve aktif yaşlanmayı desteklemeyi hedefliyor.

Ücretsiz pilates dersleri, pazartesi ve çarşamba günleri 09.30-10.30&10.30-11.30 saatleri arasında İskele Gençlik Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Programa katılmak isteyenler, İskele Gençlik Merkezi Kayıt Ofisi’nden bilgi alabiliyor. İskele Belediyesi ayrıca köylerden katılım sağlayacak vatandaşlara ulaşım desteği de sunuyor.