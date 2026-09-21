Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay 20 Eylül 2026 tarihinde saat 11.40 sıralarında meydana geldi.

İkametgahında aniden rahatsızlanan Gümüş için olay yerine ambulans sevk edildi. Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Gümüş kurtarılamadı.

Görevli doktor tarafından yapılan dış muayenede Gümüş’ün cansız bedeni üzerinde darp veya cebir izine rastlanmadığı bildirildi.

Ayşe Gümüş’ün kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.