Polisten verilen bilgiye göre, 10 Ekim 2026 tarihinde saat 13.50 sıralarında İskele’de bulunan Mackenzi Halk Plajı’nda denize giren M.E. (E-18), yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumu fark eden bölgede görevli cankurtaran ve çevredeki vatandaşlar, genci kurtarmak için müdahalede bulundu. Kurtarma çalışmaları sırasında İ.Ö. (E-37) ile A.E. (E-66) de boğulma tehlikesi geçirdi.

Cankurtaran ve çevredeki kişilerin müdahalesiyle kurtarılan M.E., herhangi bir sağlık tedavisi görmek istemedi.

Boğulma tehlikesi geçiren İ.Ö. ve A.E. ise olay yerine çağrılan ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelerin ardından İ.Ö. acil serviste, A.E. ise yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.