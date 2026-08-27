Siyasette yaygın kullanılan “kale” terimi yıllarca İskele için uygun bir kavramdı. İskele Belediyesi hep UBP’nin kalesi konumundaydı. En çetin yarış bile UBP’li adaylar arasında geçmişti.

CTP, her seçimde var olmak için aday gösterdi. Ama, yarışa ortak olamamıştı.

Bölgeden gelen analizlere bakıldığında CTP, İskele Belediye Başkanlığı seçiminde ilk defa iddialı konuma gelmiştir.

İskele muhtarı Sermet Nereli’nin belediye başkanlığı için 8 yıldır yaptığı çalışmanın meyvesini 6 Aralık seçimlerinde ölçebilecek.

İskele Belediye Başkanlığı seçiminde iki oy kitlesi bulunmaktadır. İskele merkez ve köyler...

Geçen seçimlerde sandıktan çok güçlü çıkan Hasan Sadıkoğlu’nun İskele merkezden düşük oy alması onun için handikap bir durumdu. Ancak Sadıkoğlu köylerden aldığı oylarla seçimi farklı kazanmıştı.

Gelinen noktada Sermet Nereli’nin de muhtarı olduğu İskele merkezden rakibine göre daha fazla oy alacağı tahmin ediliyor.

Ancak kilit, köylerden gelecek oyda oranın ne ölçüde kapatılacağı ve/veya İskele merkezde farkın ne kadar artırılabileceğidir.

Bu noktada partilerin performansı devreye girecektir. Özellikle CTP adayının seçim yarışını kazanması için gücünü ne derece İskeleye yansıtacak ve bu yansıtılan güç ne kadar etki edebilecektir.

Hasan Sadıkoğlu ise partisel bazda daha şansızdır ve daha çok kendi gücüyle seçimi kotarmayı deneyecektir.

Seçim yanaştıkça yeni değerlendirmelere muhteç bir konu... Derinlemesine bakıldığında İskele Belediye Başkanlığı seçimi de başbaşa bir mücadeleyle geçecek kanaatindeyim.