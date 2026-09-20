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Eğlence mekanı işletmecisi hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Denetimde, işletmenin yetkili makamdan alınmış müzik izni bulunmadığı halde ses yükseltici cihaz ve hoparlör kullanılarak açık alanda müzik yayını yaptığı tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 21.30 sıralarında polis ekipleri tarafından eğlence mekanında denetim gerçekleştirildi.

İskele’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanında izinsiz müzik yayını yapıldığı gerekçesiyle işletmeci hakkında yasal işlem başlatıldı.

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