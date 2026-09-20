İskele’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanında izinsiz müzik yayını yapıldığı gerekçesiyle işletmeci hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 21.30 sıralarında polis ekipleri tarafından eğlence mekanında denetim gerçekleştirildi.
Denetimde, işletmenin yetkili makamdan alınmış müzik izni bulunmadığı halde ses yükseltici cihaz ve hoparlör kullanılarak açık alanda müzik yayını yaptığı tespit edildi.
Eğlence mekanı işletmecisi hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.