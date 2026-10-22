Sadıkoğlu’nun eşi Özlem Hanım da İskele Belediyesi’ne bağlı köy kadın kurslarında eğitim alan kursiyerler ve eğitmenlerle İskele Gençlik Merkezi’nde (İGEM) bir araya gelirken, bölgede faaliyet gösteren kadın derneklerinin temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştirdi.

Sadıkoğlu: “Amaç, gelenekleri yaşatmak ve kadın emeğini görünür kılmak”

Kadınların üretime ve toplumsal yaşama kattığı değerin önemini vurgulayan Hasan Sadıkoğlu, el emeği ürünlerinin desteklenmesinin ve kültürel mirasın korunmasının ortak sorumluluk olduğunu belirtti. Eşim Özlem Hanım’ın kursiyerler, eğitmenler ve kadın derneklerinin temsilcileriyle gerçekleştirdiği buluşmaların, kadınların düşünce ve beklentilerinin paylaşılması açısından önemli olduğunu ifade eden Sadıkoğlu, bu tür görüşmelerin dayanışmayı güçlendireceğini ve ortak çalışmalar için yeni fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlayacağını kaydetti. Kadınların üretkenliğinin ve kültürel değerlerin yaşatılmasına yönelik emeklerinin İskele’nin zenginliğinin önemli bir parçası olduğunu belirten Sadıkoğlu, kadınların üretime ve kültürel yaşama sunduğu katkıyı destekleyen çalışmalara önem verdiklerini vurguladı.

Sadıkoğlu, İskele’nin gelişimine katkı koyan, üreten, emek veren ve kültürünü yaşatan tüm kadınlara teşekkür ederek, “Birlikte üreten, birlikte güçlenen bir İskele için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.