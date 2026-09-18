İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da bölgede etkili olan sağanak yağışın ardından belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yağış öncesinde kent genelindeki yağmur suyu giderlerinin temizlik ve kontrollerinin tamamlandığını belirterek, kısa sürede etkili olan sağanağın özellikle dağlık bölgelerden İskele merkeze ulaşan yüksek miktardaki yüzey suyu nedeniyle bazı noktalarda tahliyeyi zorlaştırdığını ifade etti.

İskele merkezde oluşan su birikintilerinin ekiplerin hızlı müdahalesiyle tahliye edildiğini kaydeden Sadıkoğlu, su birikintisinin devam ettiği diğer noktalarda ise tahliye ve temizlik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Sürecin yakından takip edildiğini vurgulayan Sadıkoğlu, ihtiyaç duyulan her noktaya gerekli yönlendirmelerin yapıldığını ifade ederek şöyle konuştu:

“Vatandaşlarımızın güvenliği ve günlük yaşamın normale dönmesi için tüm imkânlarımızla sahada olmaya devam edeceğiz. Özveriyle görev yapan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”