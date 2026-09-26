İskele’de faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışan 32 yaşındaki A.R., müşterilerden iş yeri adına tahsil ettiği toplam 25 bin 215 Euro, 18 bin 120 Dolar ve 9 bin 970 Sterlini şirket muhasebesine teslim etmeyerek tasarrufuna geçirmekle suçlanıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olayın, Mart-Eylül 2026 tarihleri arasında meydana geldiği belirtildi.

A.R.’nin müşterilerden su, elektrik, internet, site bakım ve daire aidatı ücretleri kapsamında tahsil ettiği paraları şirket muhasebesine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından başlatılan ileri soruşturma kapsamında A.R. tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.