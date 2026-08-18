İskele’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ele geçirilirken toplam 4 kişi tutuklandı.

İlk operasyonda, İskele Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin M.A.R.C. (E-34), K.C.C. (E-38) ve J.D.C. (E-34)’nin kaldığı ikametgahta ve kullandıkları araçta yaptığı aramalarda, yaklaşık 1 gram kokain ve 9 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulundu.

Aramalarda ayrıca tütünle karışık hintkeneviri içerdiğine inanılan maddeler, ucu yanık sarma sigara, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 hap ve öğütücü ele geçirildi. Üç zanlı tutuklandı.

İkinci operasyonda ise ekipler tarafından şüpheli görülen G.I.U. (E-26)’nun üzerinde ve kaldığı ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 42 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan öğütücü ele geçirildi.

G.I.U. da tutuklanırken, her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.