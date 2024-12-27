26 Aralık 2024 tarihinde, saat 22:30 civarında, İskele’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 5 kişi tutuklandı. İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından yapılan aramada, 22 yaşındaki K.A., 23 yaşındaki AN. ve 24 yaşındaki N.K.’nin bulundukları ikamette yaklaşık 11 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile birlikte içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu düşünülen 4 adet ucu yanık sarma sigara ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak, 29 yaşındaki İ.D.F. ve 27 yaşındaki S.S.A. da tutuklandı. Emniyet yetkilileri, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.