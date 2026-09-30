İskele Belediyesi; Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası (KTMMOB İMO) ve ALFALAB TECHNOLOGY LTD. ile iş birliği protokolü imzaladı. Mobil Yapı Malzemeleri Laboratuvarının kurulmasına olanak tanıyacak protokol bölgedeki önemli bir ihtiyaca cevap verecek.

İSKELE BELEDİYESİ İLE KTMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI

İskele Belediyesi, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ve ALFALAB TECHNOLOGY LTD. arasında, Mobil Yapı Malzemeleri Laboratuvarı kurulması ve işletilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. İskele Belediyesi’nde düzenlenen imza töreninde protokole İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci ile ALFALAB TECHNOLOGY LTD. Direktörü Berk Alpay imza attı.

İskele ve çevresinde yapı güvenliğinin artırılması, yapı malzemelerinin teknik standartlara uygunluğunun daha etkin şekilde denetlenmesi amacıyla hayata geçirilecek Mobil Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, bölgedeki önemli bir ihtiyaca cevap verecek.

SADIKOĞLU: “YAPI DENETİMİNE DAHA FAZLA ÖNEM VERİYORUZ”

Protokol töreninde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 6 Şubat depremiyle birlikte yapı denetiminin öneminin daha da arttığına dikkat çekerek, İskele Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ettiklerini söyledi. İskele’de ciddi bir yapılaşma yaşandığına işaret eden Sadıkoğlu, imzalanan protokolle birlikte yapı denetimi süreçlerinin bölgeden yürütülmesine olanak sağlanacağını belirtti. Sadıkoğlu, yapı güvenliğinin yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de güvenliği açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, bölgedeki yapılaşmanın güvenli ve sağlıklı şekilde ilerlemesine katkı sağlayacak bu iş birliğinin hayırlı olmasını diledi.

EKİNCİ: “İSKELE’DE ÜLKEDEKİ İNŞAAT FAALİYETLERİNİN YAKLAŞIK ÜÇTE BİRİ YÜRÜTÜLÜYOR”

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci de ülkedeki inşaat faaliyetlerinin yaklaşık üçte birinin İskele bölgesinde yürütüldüğünü ifade ederek, son teknoloji ile donatılan mobil laboratuvarın bölgedeki yapıların daha etkin şekilde denetlenmesine olanak sağlayacağını kaydetti. İnşaat sektöründe yapı denetiminin önemine değinen Ekinci, protokolün hayata geçirilmesine katkı koyan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti. Ekinci, protokol kapsamında bölgeye sürdürülebilir bir park alanı da kazandırılacağını belirterek, parkın tüm finansmanının KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından karşılanacağını söyledi.

ALPAY: “MOBİL LABORATUVAR ADA’DA BİR İLK”

ALFALAB Technology Ltd. Direktörü Berk Alpay ise kurulacak mobil laboratuvarın son teknoloji ile hizmet vereceğini ve Ada’da bir ilk olduğunu ifade etti.Mobil laboratuvar sayesinde yapı güvenliğinin daha kolay ve etkin şekilde denetlenebileceğini belirten Alpay, laboratuvarın bölgedeki yapı denetim süreçlerine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

BETON VE DONATI ÇELİĞİ DENEYLERİ YAPILACAK

İş birliği kapsamında kurulacak laboratuvarda öncelikli olarak beton numunesi alma, beton basınç dayanımı ve betonarme donatı çeliği çekme deneyleri gerçekleştirilecek.

Böylece yapı denetimi süreçlerinde ihtiyaç duyulan deneylerin bölgeye daha yakın, hızlı ve güvenilir şekilde yapılması hedefleniyor.

KAMUSAL KULLANIMA AÇIK PARK ALANI OLUŞTURULACAK

Protokol kapsamında ayrıca laboratuvarın kurulacağı alanda kamusal kullanıma açık bir park ve çevre düzenlemesi yapılacak. Parkın tüm yatırım giderleri KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından karşılanacak. İskele Belediyesi, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ve ALFALAB Technology Ltd. arasında gerçekleştirilen iş birliğiyle, teknik güvenilirlik, kamu yararı ve sürdürülebilirlik esasları doğrultusunda İskele’de yapı güvenliğine önemli bir katkı sağlanması amaçlanıyor.