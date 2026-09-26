Polis Genel Müdürlüğü (PGM), yarı maraton süresince sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahları açıkladı.

Buna göre, Gazimağusa-Karpaz Anayolu üzerinde Karpaz istikametinden gelip Gazimağusa’ya gitmek isteyen sürücüler, Bahçeler Trafik Işıkları Kavşağı’ndan İskele ikinci çıkış noktasına yönlendirilerek Sınırüstü-Aygün-Ötüken köy yollarını kullanacak.

Ercan-İskele Anayolu’nda Ercan istikametinden gelip İskele’ye gitmek isteyen sürücüler ise İskele ikinci giriş noktasında yapılacak yönlendirmeyle Bahçeler Trafik Işıkları Kavşağı üzerinden ulaşımlarını sağlayacak.

Granel Çemberi ile Ünimar Çemberi istikametini kullanarak Gazimağusa-Karpaz Anayolu’na çıkmak isteyen sürücüler de İskele ikinci giriş-çıkış noktasına yönlendirilerek Bahçeler Trafik Işıkları Kavşağı’nı kullanacak.

Ötüken Çemberi ile Salamis Otel Çemberi arasındaki yol güzergahında ise Gazimağusa’dan İskele’ye giden çift şeritli yol tek şeride düşürülecek. Ulaşım, gidiş ve geliş olmak üzere tek şerit üzerinden sağlanacak.

Polis, yarı maraton devam ettiği sürece söz konusu güzergahları kullanacak sürücülerden yavaş ve dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçileri ile polis ekiplerinin yönlendirmelerine uymalarını istedi.