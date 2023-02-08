Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Türkiye'nin 4. büyük limanında Kahramanmaraş'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın gece boyunca devam etti.

Limanda, pazartesi günü saat 17.00'de çıkan alevler metrelerce yukarı yükseldi.

Çevreye yayılması nedeniyle büyüyen yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından görüldü.

Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun Limanı'ndaki yangına havadan müdahale edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İskenderun Limanı'nda meydana gelen yangına, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerimize ait uçak ile havadan müdahale edildi." ifadesine yer verildi.

"TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ"

İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürme çalışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da bilgi verdi. Söndürme çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğine işaret eden Oktay şunları kaydetti:

"Deniz Kuvvetlerimizden denizden de yangının söndürülmesi ile alakalı destek aldık ve sönmek üzereydi. Biraz önce aldığım bilgi, tekrardan hızlandığıyla alakalı. Elimizde kaynaklar var, söndürmeye çalışıyoruz ve inşallah söndürüyor olacağız. Deniz Kuvvetleri de dahil tamamen imkanlar seferber edilmiş durumda."

Çevreye yayılması nedeniyle büyüyen yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından da görülüyor.

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği bölgede polis ekiplerinin de önlemi sürüyor.

Limanda tedbir amaçlı ambulanslar da bekletiliyor.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, Limak Port Limanı'nda devam eden yangını söndürmek maksadıyla Türk Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın liman üstüne "yangın söndürme topu" attığını kaydetti.