Hatay'ın İskenderun ilçesindeki limanda Kahramanmaraş'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası yangın çıktı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

10 ili etkileyen depremler sırasında dün henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın sabaha kadar devam etti.

Alevler metrelerce yukarı yükseldi.

Çevreye yayılması nedeniyle büyüyen yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından görülüyor.

TCSG Yaşam gemisinin de destek verdiği ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.