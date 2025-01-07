Suudi Arabistan Ligi'nde Türk teknik adamlar gözde olmaya başladı. Al Shabab'ın Fatih Terim'i göreve getirmesinin ardından bir başka Suudi kulübü, İsmail Kartal'a teklif yaptı. Kartal'a İran'dan da teklif olduğu belirtiliyor.

Süper Lig'de geçen sezon 99 puan toplayan ve 2,61 puan ortalaması yakalayarak Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde eden İsmail Kartal'a Al-Taawon kulübü teklifte bulundu.

Rekor kıran hocayı takımın başında görmek isteyen Al-Taawon'un İsmail Kartal'ı ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Öte yandan deneyimli çalıştırıcıya İran'dan da teklif olduğu öğrenildi.

Süper Lig'den de sezon başından beri teklifler alan ancak kabul etmeyen İsmail Kartal'ın nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.