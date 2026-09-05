Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, yaklaşık bir hafta devam etmesi planlanan çalışmalar nedeniyle, Sakarya Kavşağı ile Kahve Dünyası arasındaki güzergah araç trafiğine kapatılacak.

Çalışmalar kapsamında asfalt öncesi yol kemirme ve temizleme işlemlerinin ardından asfalt serimi gerçekleştirilecek.

Çalışmalar süresince Sakarya Kavşağı ile Coffeeholic arasındaki bölümde kontrollü araç geçişi sağlanacak, Coffeeholic’ten Kahve Dünyası istikametine ise araç geçişine izin verilmeyecek.

Trafik düzenlemesi kapsamında, Gülseren Kavşağı’na bağlanan yoldan İsmet İnönü Bulvarı’na araç çıkışı da yapılmayacak, ulaşım, haritada belirtilen alternatif güzergahlar üzerinden gerçekleştirilecek.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) istikametinden Sulu Çember yönüne seyredecek sürücüler, Faiz Kaymak Sokak üzerinden Gülseren bölgesinden ilerleyerek Eşref Bitlis Caddesi’ne çıkabilecek.

Sulu Çember’den DAÜ istikametine seyredecek sürücüler için ise Sakarya Kavşağı’ndan itibaren trafik düzenlemesi uygulanacak.

Sakarya Kavşağı ile Coffeeholic arasında kontrollü geçiş sağlanacak. DAÜ yönünde devam edecek sürücüler, Sakarya Kavşağı’ndan sola dönerek Hasan Barbaçolli ve Köroğlu Sokak üzerinden İsmet İnönü Bulvarı’nın trafiğe açık bölümüne bağlantı sağlayabilecek.

Sürücülerin çalışma süresince bölgede dikkatli ve kontrollü seyretmeleri, trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları ve mümkün olduğunca belirtilen alternatif güzergahları kullanmaları istendi.